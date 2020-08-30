«المحامين» تشكر باشاغا وتتحدث عن محاولات البعض «إسكات صوتها»

قالت النقابة العامة للمحامين إنها لا تدعم أي شخص أو فكر أو توجه أيديولوجي، وأنها ستواصل المطالبة بـ«حقوق المواطن التي كفلها له القانون وأهما حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي»، موجهة الشكر لـ«كل المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية».

وأشارت إلى أنها تتعرض لمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه، مؤكدة رفضها تركيه النقابة وإخضاعها وإجبارها على التبيعة والإصطفاف، وذلك ردا على بيانات صدرت ضدها من بعض الجهات، حسب بيان للنقابة صادر اليوم الأحد.

وأصافت أنها فوجئت بإحالة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للتحقيق «بسبب حرصه على تطبيق القانون وحماية المواطنين»، مرحبة بـ«تحقيق نزيه وعلني معه»، ومطالبة في ذات الوقت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد».

وأوضحت أنها تتعرض للهجوم بسبب التظاهرة التي قامت بها أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، مطالبة بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين.

كما دعت إلى «ضرورة ملاحقة من اعتدوا على المتظاهرين وتسليمهم إلى العدالة، وكذلك تحقيق مطالب الشعب من دون خوف أو إرهاب، كما دعت إلى رفع معاناة المواطن الليبي وعدم اتباع سياسة تكميم الأفواه والترهيب».

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