أصدر رئيس الغرفه الرئيسيه لمكافحة وباء الكورونا بالبيضاء خالد عبد العزيز، الأحد، قرارا بحظر التجول التام، ابتداءا من الثلاثاء الموافق 1/9/2020.

وأوضح القرار الذي نشر عبر صفحة المكتب الإعلامي لمديرية الجبل الأخضر بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجاريه داخل المدينه وضواحيها تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وأشار القرار إلى أنه سيتم استثناء محال المواد الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز على أن تفتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة الثامنه صباحا وحتى الساعه الخامسة مساء.

غرفة كورونا بالبيضاء تفرض حظر تجول كامل على المدينة ابتداءا من أول سبتمبر

