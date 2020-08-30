رئيس جهاز المخابرات المصرية يبحث مع مبعوثة الأمم المتحدة الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، اليوم الأحد، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ‫ستيفاني ويليامز، لبحث آليات وقف التصعيد فى ليبيا.

وقد التقي أيضا، وزير الخارجية المصري ‫سامح شكرى اليوم الأحد، مع المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ‫ستيفاني ويليامز، لبحث التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – إن الجانبين ناقشا الرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

والجمعة الماضى، وصلت ستيفانى وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، إلى القاهرة، فى زيارة تستغرق عدة أيام، وقد ذكرت صحف محلية مصرية، أنه المقرر أن تلتقى وليامز خلال زيارتها عددا من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبى لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.