الثني يطلع على المخزون الاستراتيجي لقطاع الصحة

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، أمس، سير عمل جهاز الإمداد الطبي، واطلع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
الثني وخلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، أحمد بورتيمة، ناقش أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل لسد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال ومستمر.
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