صحيفة إيطالية: 4 جنود إيطاليين يواجهون المحاكمة بتهمة تهريب سجائر من ليبيا إلى إيطاليا

قالت

صحيفة “quotidianodipuglia” الإيطالية، اليوم الأحد،

إن أربعة جنود إيطاليين يواجهون المحاكمة بتهمة تهريب سجائر من ليبيا إلى إيطاليا على

متن سفن تابعة للبحرية الإيطالية منذ قرابة أربعة أشهر.

وأوضحت

الصحيفة أن المدعيين العامين في مدينة برينديزي، طلبا حكمًا فوريًا على ماركو كوربيسييرو

من مدينة تارانتو، الضابط الذي انتهى به المطاف في السجن منذ 11 مايو الماضي، وضباط

الصف روبرتو كاستيجليون أيضًا، وأنطونيو فيلوغامو، وأنطونيو موسكا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الجنود الأربعة متهمون

باحتجاز ونقل نحو 690 كيلوجرامًا من السجائر المهربة إلى إيطاليا لبيعها إلى جنود آخرين،

واستخدام السفينة العسكرية كابريرا في التهريب، والتي دخلت خلال الفترة بين مارس، يوليو

2018م المياه الليبية كدعم لخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة في عملية

البحر الآمن، ما زاد من تعقيد الأمور.

واعتقلت

الشرطة الإيطالية، في وقت سابق من شهر مايو الماضي ستة أشخاص، وهم ليبي وخمسة إيطاليين

ينتمون إلى البحرية الإيطالية، بتهم خطيرة للغاية.

