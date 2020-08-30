تسجيل “465” إصابة جديدة بفيروس “كوفيد – 19” في ليبيا

طرابلس 30 أغسطس 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، عن تسجيل “465” إصابة جديدة بفيروس “كوفيد – 19” في البلاد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه استلم أمس السبت عدد “2241” عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1123) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (144) عينة.

– مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (564) عينة.

– مختبر فرع المركز سبها عدد (46) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (247) عينة.

– مختبر فرع المركز الزاوية عدد (93) عينة.

– مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (24) عينة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أن نتائج العينات جاءت كالتالي:

– عدد (1776) عينة سالبة.

– عدد (465) عينة موجبة، مفصلة كالتالي:

– عدد (267) حالة جديدة.

– عدد (198) حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل “77” حالة شفاء، وتسجيل عدد “1” حالة وفاة. (وال- طرابلس) ر ت

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