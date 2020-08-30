بعد لقاءها رئيس المخابرات المصرية.. وليامز: مصر لها دور إيجابي في التعاطي مع مخرجات برلين

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أمس السبت، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ‫ستيفاني ويليامز، لبحث آليات وقف التصعيد فى ليبيا، كما ناقش الطرفان الاوضاع في ليبيا وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة الى عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.

وأصدرت البعثة الأممية بيانا بعد اللقاء، قالت من خلاله إن ويليامز، نوهت إلى دور مصر الايجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.

كما عقدت الممثلة الخاصة مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جولة نقاش معمّق لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا

وقد التقي أيضا، وزير الخارجية المصري ‫سامح شكرى اليوم الأحد، مع المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ‫ستيفاني ويليامز، لبحث التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – إن الجانبين ناقشا الرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

والجمعة الماضى، وصلت ستيفانى وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، إلى القاهرة، فى زيارة تستغرق عدة أيام، وقد ذكرت صحف محلية مصرية، أنه المقرر أن تلتقى وليامز خلال زيارتها عددا من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبى لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.