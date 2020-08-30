وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خير الله بفيروس كورونا

توفي رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة، الطيب الشريف خير الله، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة في الأيام الأخيرة، فيما قال أحد أقاربه لـ «بوابة الوسط» إنه توفي بسبب فيروس كورونا.

وتقدم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وأعضاء المجلس بـ«أحر التعازي والمواساة القلبية في الفقيد الذي كان أحد أعمدة قبائل برقة ورئيس المجلس الأعلى لها، والذي تقلد العديد من المناصب وكان عميداً لبلدية طبرق في السابق واحد القيادات الحكيمة بالمنطقة»، حسبما ذكر بيان للمجلس، اليوم الأحد.

ويوارى الشيخ الطيب خير الله، الثرى عصر اليوم بالمقبرة الإسلامية غربي مدينة طبرق. وقد عاصر ثلاث حقبات منها فترة الملك وعمل خلالها محافظا لبلدية درنة وكانت تضم طبرق ودرنة في تلك الفترة، ثم عاصر «فترة سبتمبر» وتقلد فيها مناصب كثيرة منها رئيسا لمؤتمر طبرق والقيادة الشعبية الإجتماعية وغيرها من المناصب وكان من المؤسسين لنادي الصقور بطبرق.

وعرف الشيخ الطيب بحكمته التي تميزه عن غيره في حل كثير من القضايا الإجتماعية الصعبة في طبرق خاصة وبرقة عامة، وقد شارك مؤخرا في لقاء عدد من شيوخ القبائل والحكماء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

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