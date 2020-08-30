وزير عمل الوفاق: هناك أكثر من 128 ألف باحث عن العمل من مختلف مدن ليبيا

ليبيا – قال وزير عمل الوفاق المهدي الأمين إنه تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم “567” بشأن تشغيل وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل، فإن وزارة العمل والتأهيل بإداراتها ومكاتبها والجهات التابعة لها ومكاتب العمل في المدن جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب.

الأمين وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أضاف أنّ الرقم المسجل لأعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق حتى الثلاثين من شهر يوليو الماضي 2020 يبلغ نحو 128.679 ألف باحث عن العمل من مختلف المدن في ليبيا، منهم عدد الذكور الباحثين عن العمل عدد 72.649 ألف باحث، والباحثات عن العمل عدد 56.030 باحثة.

وأوضح أنّ أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50.643، بينما سجل الباحثون في المنطقة الغربية الرقم الأعلى بعدد 71.303 باحث، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35.151 ألف باحث، ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 ألف باحث، والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة كما طالب وزارة المالية بالتعاون فيما يخصّ بالعقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من ” 2015-2019 “.

الأمين دعا كافّة الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل بالمناطق.

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