رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل جهاز الإمداد الطبي ويطلّع على المخزون الاستراتيجي للقطاع

بنغازي 30 أغسطس 2020 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، سيّر عمل جهاز الإمداد الطبي، مُطلعًا على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده يوم أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة؛ أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل، من أجل سد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعّال ومستمر. (وال- بنغازي) ر ت

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