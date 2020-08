البعثة الأممية: ويليامز وكامل ناقشا سبل وقف التصعيد في ليبيا

قالت بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا، إنه لدى وصول الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز،

يوم أمس إلى القاهرة، اجتمعت مع وزير المخابرات العامة المصري عباس كامل.

وأوضحت

البعثة من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الطرفان ناقشا

مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة

برعاية الأمم المتحدة.

