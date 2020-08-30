أبو الغيط يبحث مع ستيفاني تسوية الأزمة الليبية

استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، التي تجري زيارة إلى القاهرة، لبحث تطورات الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

واتفق أبو الغيط ووليامز على “أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتثبيت وقف إطلاق النار واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط والعودة إلى الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وشدد أبو الغيط على أن “مجمل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، والالتزام بحظر السلاح وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

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