بعد عاصفة الغضب الشعبي.. وزارة عمل “الوفاق” توكد جاهزيتها لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب

أعلن وزير العمل والتأهيل التابع لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، المهدي الأمين، عن تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم “567” بشأن تشغيل

وتدريب شريحة الشباب الباحثين عن العمل، مؤكدًا أن الوزارة بإداراتها ومكاتبها والجهات

التابعة لها ومكاتب العمل بالمدن جاهزة للبدء الفوري لتنفيذ برنامج تشغيل وتدريب الشباب.

وأضاف الأمين، أن الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل

ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق حتى الثلاثون من شهر يوليو الماضي 2020

بلغ نحو 128.679 ألف باحث عن العمل من مختلف المدن في ليبيا، منهم عدد الذكور الباحثين

عن العمل عدد 72.649 ألف باحث، والباحثات عن العمل عدد 56.030 باحثة.

وأوضح الأمين، من خلال بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد

50.643، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71.303 باحث، ثم المنطقة

الوسطى بعدد 35.151 ألف باحث ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 الف باحث والمنطقة الشرقية

بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل، مطالبًا مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات

والتوثيق بالوزارة، ووزارة المالية بالتعاون فيما يخص بالعقود المتعثرة للعاملين في

القطاع العام خلال الأعوام من ” 2015_2019 “، وكافة الباحثين عن العمل في

مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل بالمناطق.

يأتي هذا بعدما ضجّ العديد من أبناء الشعب الليبي بالخروج للساحات اعتراضًا

على سياسات حكومة الوفاق غير المعتمدة، مُبدين رفضهم لممارساتها التي أثرت على

كافة مناحي الحياة، وطالب المحتجون بمحاكمة كافة الفاسدين المسؤولين عن تردي

الأوضاع.

