أعلن مركز بنغازي الطبي، الأحد، أن تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة داخل المركز.

وأوضح المركز في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك 28 حالة إشتباه بالفيروس متواجدة بالمركز منهم 17 حالة بالعناية الفائقة، مشيرا إلى خروج 5 حالات عقب تماثلهم للشفاء.

The post بنغازي الطبي : لدينا 11 حالة إصابة بكورونا في المركز appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24