تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببرج الأمل الطبي

أعلن مركز بنغازي الطبي عن تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ببرج الأمل الطبي.

ولفت المركز في بيان اليوم، حول الوضع الوبائي وأعداد الدخول والخروج وحالات العناية الفائقة والاشتباه ببرج الأمل، الذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى covid-19 خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، أن البرج ضم اليوم 28 حالة اشتباه تتراوح أعمارهم بين 30 و90 عاما.

بينما تراوحت أعمار الإصابات الجديدة (11 حالة) بين 55 و90 عاما، وتم تسجيل 17 حالة في العناية الفائقة تراوحت أعمارهم بين 42 و82 عاما.

ولفت المركز إلى تسجيل خروج 5 حالات، تراوحت أعمارهم بين 34 و72 عاما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا