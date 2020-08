أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، أعفى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد هيثم، وكلف إيهاب البيرة بدلاً منه

