أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، بانتشار مكثف للميليشيات

التابعة لمدينة مصراتة بشارع عمر المختار، والساحة الخضراء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وتساءل شهود العيان، عن مصير المليشيات التي كانت بالعاصمة

وإلى أين ذهبت، وعن اختفاء القوة العسكرية التي قامت بمنع المظاهرات تأييدًا

لوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

