اطلاق حملة لتعقيم 13 مؤسسة تعليمية في بلدية بنغازي

قال مدير مكتب الإعلامي بوزارة التعليم وسام العشيبي إن “قسم العلاقات العامة بمكتب النشاط المدرسي بنغازي، قام بالتعاون مع هيأة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية، بتعقيم “13” مؤسسة تعليمية مزمع أعدادها، لتكون مقر للجنة الامتحانات الشهادة الإعدادية”.

وأوضح العشيبي أن مرحلة التعقيم؛ تُعد المرحلة الأولى تليها المرحلة الثانية؛ المتمثلة في إقامة دورات للمشرفين الصحيين على مقر لجان الامتحانات، والتي تقدر بـ 68 مقرًا للجنة.

وأكد العشيبي في تصريحات لوال استمرار حملة التعقيم المؤسسات التعليمية، طيلة فترة مباشرة الامتحانات.