شركة الكهرباء تبحث استكمال محطة أوباري الغازي مع الإئتلاف المنفذ للمشروع

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع فريق من شركة «انكا» التركية و«جيسكو» المقاول المنفذ لمشروع محطة أوباري الغازية، لمناقشة وضع آلية لاستكمال أعمال المحطة الوقاعة جنوب غرب ليبيا.

وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء الرئيس ببوابة الجبس في طرابلس، كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومدير عام مشروعات الإنتاج ومساعد مدير عام إدارة العقود ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية، وفريق من إئتلاف شركة «جيسكو» و«انكا» التركية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء أوباري.

وقالت الشركة إن الاجتماع «تناول وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراته الغازيتين التي ستنفذ من قبل إتلاف شركتي «سيمنس» الألمانية و«انكا» التركية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن الشركة المنفذة «أبدت حرصها على استكمال المشاريع وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك لإنهاء الأعمال في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة».

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