بعيدًا عن الصراع السياسي بين حلفائها.. تركيا تبعث بمدارء شركاتها للسيطرة على شركة الكهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الموالية للمجلس الرئاسي، أنه عقد صباح اليوم الأحد بمقر الشركة الرئيسي بوابة الجبس ، اجتماع موسع ضم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة ومدير عام مشروعات الإنتاج ومساعد مدير عام إدارة العقود ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية ، وفريق من شركة انكا التركية وجيسكو ، المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء أوباري ( إئتلاف شركة جيسكو وانكا التركية ) .

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، تناول الاجتماع وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراته الغازيتين التي ستنفذ من قبل إتلاف شركتي ( سيمنس الألمانية وانكا التركية ) .

وقد أبدت الشركة المنفذة لهذه المشاريع حرصها على استكمال المشاريع وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء ، وذلك لإنهاء الاعمال في اقرب فرصة ممكنة وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة .