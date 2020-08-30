ويليامز تلتقي مدير المخابرات المصرية في القاهرة

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وقالت صفحة البعثة الأممية في ليبيا على الفيسبوك إن الطرفان ناقشا الاوضاع في ليبيا وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة الى عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.

ونوهت ويليامز بدور مصر الايجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.

كما عقدت الممثلة الخاصة مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية جولة نقاش معمّق لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا.