بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد،

مع الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، آخر مُستجدات

المشهد الليبي، بالإضافة إلى رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية

السياسية في البلاد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد

حافظ، إن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين

الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأشارت الخارجية إلى ترحيب الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف

إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، مضيفة أن شكري أكد دعم

القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن

والاستقرار للشعب الليبي.

وأضافت الخارجية أن شكري أكد حرص مصر على

استمرار التنسيق مع البعثة الأممية لدفع الحل السياسي قُدمًا في ضوء “إعلان

القاهرة” وفي إطار مخرجات قمة برلين.

The post شكري يبحث مع ويليامز مستجدات المشهد الليبي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24