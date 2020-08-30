السراج يجتمع مع عدد من عمداء البلديات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأحد بوفد يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم؟

وبحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق يضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم.

وعبر العمداء خلال اللقاء عن دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى اهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف و خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

كما أكدوا وفق المكتب الاعلامي للرئاسي على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.