«الرئاسي» يخصص ميزانية عاجلة للبلدية ويعتمد لائحة الإيراد المحلي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات سيجري صرفها خلال الأسابيع القادمة، واعتماد لائحة الإيرادات المحلية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء إعلان السراج خلال اجتماع عقده، صباح اليوم الأحد، مع وفد ضم عمداء بلديات كل من الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، أبوسليم، «بناء على طلبهم».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على طلب عمداء البلدية الذين «أكدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن عمداء البلديات الحاضرين للاجتماع أكدوا أيضا خلال لقائهم مع السراج «على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد».

ورحب السراج من جهته بعمداء البلديات، مؤكدا على أهمية دورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا أن المجلس الرئاسي «مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات».

وأعلن السراج «عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة»، مشيرا أشار إلى «اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية».

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