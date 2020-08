أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الأحد،

تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية، لتسجل بذلك أكبر حصيلة يومية

للإصابات بالفيروس، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي في المدينة أصبح خطيراً .

The post عاجل // في أكبر حصيلة يومية .. بني وليد تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24