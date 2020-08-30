وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء داعش النيجيريين إلى بلدهم

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد لملوم، صباح اليوم، مع القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا في ليبيا، أبوبكر موسى، عددا من المواضيع المتعلقة بأبناء قتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذين عثر عليهم في سرت بعد تحريرها في عملية البنيان المرصوص، وبحث سبل عودتهم إلي نيجيريا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير العدل، تناول عددا من المواضيع التي تهم الجالية النيجيرية في ليبيا والتي من بينها النزلاء النيجيريين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، والمحكوم عليهم بالإبعاد إلي بلادهم.

وشدد الوزير على أهمية تعاون السلطات النيجيرية لأجل تنفيذ هذه الأحكام.

فيما طالب القائم بأعمال السفير النيجيري، بتسهيل زيارة الموقوفين النيجيريين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ أكد الوزير استعداد الوزارة لترتيب هذه الزيارات وكذلك التعاون في مجال إعادة الأطفال إلي بلادهم.

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