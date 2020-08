في اليوم العالمي للإخفاء القسري.. رصد الجرائم الليبية تدعو السلطات لإنهاء هذه الظاهرة

دعت منظمة رصد الجرائم الليبية، اليوم الأحد، السلطات

في شرق وغرب ليبيا لإنهاء ظاهرة الإخفاء القسري، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء

القسري.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير المختفين قسريًا،

بالإضافة إلى ضمان إحالة كل المحتجزين إلى القضاء أو إطلاق سراحهم في أسرع وقت.

وناشدت المنظمة الهيئات المحلية والدولية

المعنية؛ للعمل على ضمان محاسبة المسؤولين، وعدم إفلاتهم من العقاب.

