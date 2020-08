أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن هناك أنباء متداولة عن تأجيل التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا إلى الغد.

The post عاجل // أنباء عن تأجيل التحقيق مع باشاغا إلى الغد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24