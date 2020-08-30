اللواء مبروك سحبان آمر غرفة العمليات الجنوبية يتفقد حقل الشرارة النفطي

تفقد آمر غرفة العمليات الجنوبية اللواء مبروك سحبان، اليوم الأحد، حقل الشرارة النفطي.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولات اللواء مبروك سحبان في مناطق الجنوب، وذلك للاطمئنان على الأوضاع الأمنية والعسكرية، والحفاظ على ممتلكات الشعب الليبي من العبث والإرهاب والمليشيات.

جدير بالذكر أن آمر كتيبة الدوريات الصحراوية فرع المنطقة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، العقيد عبد الرحمن محمد علي الأنصاري، كان قد أكد في اتصال مع «الساعة ٢٤» أن دوريات الجيش تمكنت من السيطرة على حقل الشرارة النفطي.

ونفى آمر كتيبة الدوريات الصحراوية لـ”الساعة24″ كل ما تداولته المواقع الإخبارية الموالية لحكومة الوفاق حول سيطرة مليشيات الحشد على حقل الشرارة النفطي.

وكانت المليشيات قد قامت بهجوم في وقت ماضي على بوابة الحقل، وقامو برماية على أفراد الحراسة في المكان إلا أن قوات الجيش قامت بالرد عليهم ومطاردتهم إلى المكان الذي انطلقو منه.