“السراج” يسترضي عمداء 8 بلديات بتخصيص ميزانية عاجلة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الأحد، يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم، ويضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، أكد العمداء خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق ، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف و خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، كما أكدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

من جهته أكد السراج، على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، كما أعلن عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة، كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، و نقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.