تسجيل أكبر إحصائية يومية للمصابين بفيروس «كورونا» في بني وليد

أكد عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، تسجيل أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمدينة والتي بلغت 21 إصابة جديدة.

وقال صالح إن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تسجيل عدة إصابات والتي تجاوزت 100 إصابة و4 حالات وفاة جراء الفيروس».

وطالب صالح وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تسطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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