ناقلة نفط تصل “البريقة” لتحميل 600 ألف برميل

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ناقلة “سويز ماكس إبيسكوبي” وصلت إلى ميناء البريقة اليوم الأحد، وذلك لتحميل 600 ألف برميل نفط خام، مضيفة أنه من المتوقع وصول الناقلة “إيجه مايث” إلى الميناء خلال يوم الخميس من هذا الأسبوع لتحميل شحنة مماثلة الحجم.

وأفادت بلومبيرغ بأن هذه الشحنات تُمثل المرحلة الأولى من عملية النقل خلال شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يُصدر فيها ميناء البريقة شحنة بلغت 1.8 مليون برميل.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في تفريغ صهاريج النفط، وذلك للمساعدة بضخ الغاز في محطات توليد الغاز في المنطقة الشرقية وتخفيف انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده البلاد.

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