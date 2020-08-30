ليبيا الان

ناقلة نفط تصل “البريقة” لتحميل 600 ألف برميل

تم النشر منذُ 45 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ناقلة “سويز ماكس إبيسكوبي” وصلت إلى ميناء البريقة اليوم الأحد، وذلك لتحميل 600 ألف برميل نفط خام، مضيفة أنه من المتوقع وصول الناقلة “إيجه مايث” إلى الميناء خلال يوم الخميس من هذا الأسبوع لتحميل شحنة مماثلة الحجم.

وأفادت بلومبيرغ بأن هذه الشحنات تُمثل المرحلة الأولى من عملية النقل خلال شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يُصدر فيها ميناء البريقة شحنة بلغت 1.8 مليون برميل.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في تفريغ صهاريج النفط، وذلك للمساعدة بضخ الغاز في محطات توليد الغاز في المنطقة الشرقية وتخفيف انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك