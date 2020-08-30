الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي

أعلنت مصلحة المطارات الانتهاء من كافة أعمال صيانة مهبط الطائرات بمطار معيتيقة الدولي والمتعاقد على صيانته من قبل المصلحة.

أعمال الصيانة شملت إزالة طبقة من الأسفلت على امتداد المهبط بطول 2150 مترا، وبعرض 16 مترا، كما تم ترميم جزء من طبقات الرصف الأساسية بالمهبط، بالإضافة إلى أعمال إزالة الطلاء وإعادة التخطيط ووضع العلامات.

كما قام مهندسو وفنيو مصلحة المطارات بصيانة منظومة الإنارة على امتداد المهبط، فيما سيتم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء غرف التفتيش، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب إنارة جديدة متكاملة للمهبط.

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