مخابز سبها تشكو “سرقة الوقود” وتعلن إيقاف العمل

أعلن عدد من أصحاب المخابز في سبها إيقاف محالهم عن العمل ابتداء من يوم غد الاثنين بسبب ما وصفوه بـ”سرقة” حصة المخابز من الوقود اللازم للتشغيل باستخدام أختام مزورة.

وشكا أصحاب المخابز من تأخير صرف مستحقات مخابزهم من “الديزل” والدقيق، لذلك يضطرون لشرائها من السوق السوداء من أجل توفير الخبز للمواطن.

وحذر أصحاب المخابز في بيان، كلاً من مراقبة الاقتصاد والمجلس البلدي، من مغبة التعامل مع نقابة المخابز، وضرورة اقتصار التعامل مع اللجنة المشكلة من أصحاب المخابز فقط.

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