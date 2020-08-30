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مخابز سبها تشكو “سرقة الوقود” وتعلن إيقاف العمل

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عدد من أصحاب المخابز في سبها إيقاف محالهم عن العمل ابتداء من يوم غد الاثنين بسبب ما وصفوه بـ”سرقة” حصة المخابز من الوقود اللازم للتشغيل باستخدام أختام مزورة.

وشكا أصحاب المخابز من تأخير صرف مستحقات مخابزهم من “الديزل” والدقيق، لذلك يضطرون لشرائها من السوق السوداء من أجل توفير الخبز للمواطن.

وحذر أصحاب المخابز في بيان، كلاً من مراقبة الاقتصاد والمجلس البلدي، من مغبة التعامل مع نقابة المخابز، وضرورة اقتصار التعامل مع اللجنة المشكلة من أصحاب المخابز فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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