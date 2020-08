مع استمرار خروج التظاهرات .. عمداء بلديات المنطقة الغربية يطالبون “السراج” بإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية

طالب عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، اليوم الأحد،

بضرورة تفعيل قانون الإدارة المحلية، وإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين مستوى

معيشة المواطن، خاصة مع استمرار خروج التظاهرات المندده بسوء المعيشة والفساد .

وأكدوا خلال لقائهم برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج، على خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد .

ومن جانبه أكد السراج، على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار

وتقديم الخدمات، معلنا عن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات،

ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

كما أشار خلال

الاجتماع إلى اعتماد لائحة الإيراد المحلي، وفتح حسابات لجميع البلديات خلال الأيام القادمة،

فضلا عن نقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

وضم الاجتماع الذى عقد بناء على طلبهم عمداء بلديات ”

الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم” .

يأتى هذا فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي

الأوضاع المعيشية والفساد في عدد من المدن، على رأسها طرابلس، واتهم المحتجون حكومة

الوفاق غير المعتمدة بمفاقمة أوضاعهم، وحملوها مسؤولية انقطاع الكهرباء والماء والأزمات

المتكررة منذ 2011 .

