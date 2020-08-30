ارتفاع إصابات كورونا بالواحات.. ومخاوف من “الأسوأ”

تشهد مدينة جالو ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما سجلت مدن أخرى من الواحات إصابات جديدة بالفيروس، في تطور يدفع المسؤولين عن متابعة الملف إلى دق نواقيس الخطر.

وأحصت الفرق الطبية إصابة 21 إصابة بفيروس كورونا في الواحات حتى هذه اللحظة، 26 حالة منها في جالو، بينما سجلت ثلاث حالات في اجخرة وحالتان في أوجلة، وتم اكتشافها بعد ظهور نتائج 275 تحليلا.

وتم حجر أكثر من 200 شخص مخالطين للإصابات المؤكدة في مدن الواحات منزليا، وسط مخاوف من أن يكون عدد الإصابات أكبر بسبب قلة العينات.

وتشهده البلاد تطورا وبائيا خطير ينذر بالأسوأ في ظل انهيار البنية التحتية للقطاع الطبي فيما يكون الدور الأبرز الآن للحد من انتشاره معقودا على وعي المواطنين ومدى استجابتهم للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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