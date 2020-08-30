مستشفى الهواري ببنغازي: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا من كبار السن .. وشفاء اثنين أخريين

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد بالمستشفى.

وبحسب بيان نشره “العريبي” على الصفحة الرسمية لموقع المستشفى على “فيسبوك”، فإن الحالتان لرجلين كانا مصابين بكوفيد19، عمرهما 65 سنة و79 سنة.

وأعلن “العريبي” أيضا عن شفاء حالتين من كوفيد 19، لرجل عمره 36 سنة، وإمراءة عمرها 60 سنة، وذلك بعد تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 465 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 2241 عينة تلقاها المركز، وكان أعلاها في طرابلس بواقع 241 حالة إيجابية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مصراتة.

وفق آخر حصيلة نشرها بيان المركز حتى أمس السبت، توزعت الإصابات الجديدة بواقع 267 حالة جديدة، و198 حالة لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13423 منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي.