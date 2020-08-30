أبو الغيط وويليامز يبحثان التطورات في ليبيا وجهود تسوية الأزمة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم في القاهرة، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة أن الطرفين اتفقا على أهمية البناء على بياني المستشار صالح والسراج، لتثبيت وقف إطلاق النار والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والعودة إلى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وذكر المصدر أن أبو الغيط شدد على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية، ويتم إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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