مخيم تدريبي للفتيات في سبها برعاية الاتحاد النسائي

أطلق الاتحاد النسائي بالجنوب فعاليات المخيم التدريبي للفتيات، والذي يهدف لتعليمهن العديد من المهارات المنزلية والاجتماعية.

وقالت المدربة بالاتحاد النسائي بالجنوب عائشة الزروق لقناة ليبيا، إن المشروع بدأ في تعليم الفتيات سلسلة مهارات حول إعادة التدوير في الخشب والكرتون والزجاج، موضحة أن الفئات العمرية المستهدفة كانت ما دون العاشرة.

من جهتها أضافت المشرفة بالاتحاد النسائي زينب ناجم، أن المشروع سيستمر عشرة أيام، حيث يسعى الاتحاد لتنظيم لقاءات أسبوعية للفتيات المتدربات بالتنسيق مع أولياء الأمور.

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