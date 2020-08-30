الثني يبحث خطة استئناف “التعليم العالي” للدراسة وإجراءات تفادي الإصابة بكورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، ناقش الثني خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسبب جائحة كورونا، كما اطلع على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها.