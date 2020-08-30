الثني يبحث خطة استئناف “التعليم العالي” للدراسة وإجراءات تفادي الإصابة بكورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، ناقش الثني خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسبب جائحة كورونا، كما اطلع على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها.
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