أعلن مركز طبرق الطبي، الأحد، عن اندلاع حريق بمخازن المستلزمات

الطبية بالمركز، جراء إلتماس كهربائي، دون ورود أنباء عن خسائر في الأرواح .

The post عاجل// حريق بمخازن المستلزمات الطبية في مركز طبرق الطبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24