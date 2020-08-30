أكبر حصيلة يومية للبلدية.. بني وليد تسجل 21 إصابة بفيروس كورونا

قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ببلدية بني وليد، محمد صالح، إن البلدية سجلت أكبر حصيلة للإصابات والتي بلغت 21 إصابة جديدة، اليوم الأحد.

وأضاف “صالح” في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بعد تسجيل عدة إصابات، والتي تجاوزت 100 إصابة و4 حالات وفاة جراء الفيروس.

وطالب “صالح” الجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 465 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 2241 عينة تلقاها المركز، وكان أعلاها في طرابلس بواقع 241 حالة إيجابية، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مصراتة.

وفق آخر حصيلة نشرها بيان المركز حتى أمس السبت، توزعت الإصابات الجديدة بواقع 267 حالة جديدة، و198 حالة لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 13423 منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي.