ليبيا الان

السراج يعلن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، مؤكدا أن هذه الميزانية ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع وفود عدد من عمداء البلديات الذي عقد اليوم الأحد بناء على طلبهم، ويضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان ومسلاتة وغريان والزهراء والعزيزية ونالوت وحي الأندلس وأبوسليم.

وأكد السراج، على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ونوه السراج، إلى اعتماد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني للائحة الإيراد المحلي، متوعدا بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

من جانبه، أكد العمداء الحاضرين خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قبل التعامل مع هذه القرارات -على الادارة الرءيسية العامة للحكومة – تشميل لجنة مراقبة للبلديات بخصوص التنفيذ ووقته –
    لان صرف اي ميزانية لاي بلدية دون وضع ادارة رقابية محددة بوقت معين للتنفيذ -ستكون فقط عملية اضاعة للمال والوقت والجهد – وربما تزيد حالة الفساد وخصوصا ان الادارة الرءيسية ان تستطيع ان تعطي وقتها بالكامل لمراقبة المشاريع التنفيذية – فتشكيل ادارة مراقبة التنفيذ وتحديد الوقت – مهمة جدا وتوفر المال والجهد والوقت وتلزم ادارة البلدية بالتنفيذ دون اي خساءر مالية او تقديم اي اعذار – وهذه وظيفة الادارة المساعدة للادارة الرءيسية للحكومة –
    اما بالنسبة للقوانين – اعتقد كما يعتقد الجميع ان وضع القانون التشريعي سيكون أفضل في حالة وضع الاسلام والقران كشريعة تابثة لا يمكن تغييرها وبإشراف من لجنة الادارة العامة للأوقاف الاسلامية للمشايخ لليبيين فقط –
    بما يخص :
    1-الأحكام الاجتماعية والاقتصادية
    2- والبيع والشراء
    3-والزواج والطلاق
    4-والوراثة
    5- التكافل
    6- التعليم
    7- توزيع المهام الاجتماعية والضمان .
    8- حق الدفاع والامن والامانة بالتكليف .
    9- العلاقات الخارجية وحماية الأجانب الوافدين .
    10- الجنايات والمحرمات والاعراف الليبية .
    11- الاعلام والتوعية والعامل الاجتماعي .
    وهذه احكام لا يمكن ان تتغير – لان الدستور يمكن اختراقه كما يحدث الان من فساد في دساتير الدول الاخرى وخلق اجسام فاسدة مصل مجلس البرلمان الذي يحاول ان ينوب عن المواطن حتى في أخذ معاشه وحقوقه الصحية والتعليمية وحقوقه المدنية .
    “لا تزر وازرة وزر اخرى ” الآيات القران الحكيم .
    والله ولي التوفيق

    رد