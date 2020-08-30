بيان من القوات المسلحة المصرية حول تدمير عربات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية لمصر

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأحد، «نجاح القوات الجوية في استهداف وتدمير عدد (9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية للبلاد».

وأضاف أن «جهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 30 أغسطس 2020، أسفرت عن تدمير عدد (317) وكراً وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، واستهداف وتدمير عدد (10) عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل عدد (73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكاراً لهم»، وفق بيان نشره الرفاعي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وبحسب البيان نفسه، جاء ذلك تزامناً مع قيام القوات البحرية بـ«تكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل» المياه الإقليمية المصرية. وذكر البيان أنه «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة تم استشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات».



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