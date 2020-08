أعلن مستشفى شهداء الهواري القروي الكفرة، الأحد، تعليق العمل

بالمستشفى اعتبارا من الاثنين الموافق 31 أغسطس، على أن يكون العمل فقط بالعيادة الخارجية

للمستشفى ” الحرية” على مدار 24 ساعة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بين

العاملين بالمستشفى ودخول جميع العناصر الطبية في حجر منزلي .

The post عاجل // تعليق العمل بمسشتفى شهداء الهواري القروي الكفرة بسبب كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24