مخابز سبها تغلق أبوابها أمام المواطنين اعتباراً من غداً الاثنين بسبب نقص الوقود

قرر أصحاب المخابز في مدينة سبها، الأحد، التوقف عن العمل

وإغلاق المخابز اعتبارا من يوم غد الاثنين، بسبب نقص الوقود والدقيق والمواد التشغيلية،

معلنين إيقاف التعامل مع نقابة الخبازين

وأكد أصحاب المخابز،

في بيان لهم، أنهم يعانون جراء نقص وقود ” الديزل” اللازم لتشغيل المخابز،

والتأخر في صرف مخصصاتها، مشيرين إلى سرقة هذه المخصصات باستخدام أختام مزورة، ما يضطرهم

إلى شراء الوقود من السوق السوداء لتوفير الخبز لمواطنين .

وأخطر أصحاب المخابز مراقبة الاقتصاد وبلدية سبها بوقف التعامل

مع نقابة المخابز وتشكيل لجنة منهم من أجل التعامل مع الجهات الرسمية بما يخص ذلك

.

يشار إلى أن سعر وقود الديزل

وصل بالسوق السوداء في مدينة سبها إلى قرابة الخمسة دنانير للتر الواحد.

