المستشار عقيلة صالح يبحث مبادرته لـ”السلام” مع تجمع مستقلون

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء تجمع مستقلون، حيث تم مناقشة مبادرة السلام التي أطلقها.

وبحسب بيان لمجلس النواب، حضر اللقاء عن تجمع مستقلون أحمد الفضلي و صلاح عياد العبار، و زيد الرقاص ، و الصالحين العرفي .

وأكد أعضاء التجمع ، على أن دعم مبادرات السلام والحوار من المبادئ الأساسية للتجمع، كما أكد الحاضرون على دعم جهود رئيس مجلس النواب لتحقيق الآمن والاستقرار في البلاد.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس النواب مع النخب والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني لإيضاح أخر مستجدات الأزمة في ليبيا .