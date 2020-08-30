بالصور.. حريق في مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمركز طبرق الطبي

اندلع حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي، اليوم الأحد، نتج عنه ضرر كبير في المستلزمات الطبية.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، إلى «بوابة الوسط»، إن السبب وراء الحريق ماس كهربائي داخل المخازن المليئة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن الحريق نتج عنه أضرار في كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وتم إيقاف الحريق وإخماد النار.

وأثنى الجالي على دور الدفاع المدني وشركة الخليج العربي للنفط وشركة البريقة لمساهمتهم جميعا، في إطفاء الحريق مع قسم النجدة.

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