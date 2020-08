أعلنت مصادر مقربة من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إجراء التحقيق معه غدا الاثنين، مضيفة أن باشاغا متمسك بأن يكون التحقيق علنيًا على الهواء.

