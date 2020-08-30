الثني يبحث استعدادات قطاع التعليم العالي لاستئناف الدراسة

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وناقش الثني، خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي، خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسسب جائحة كورونا، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.
واطلع الثني على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها
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